بالصور.. إزالة ٣٠٠ حاله اشغال بشوارع جنوب الجيزة

الثلاثاء 02/أغسطس/2022 - 02:20 م

شن حي جنوب الجيزة حملة موسعة بالتنسيق مع شرطة المرافق الحى رفع ٣٠٠ حاله اشغال متنوعة التي تعوق الطريق العام،ذلك في اطار تعليمات اللواءاحمد راشد محافظ الجيزة ،اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ،ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة بتكثيف حملات رفع الإشغالات وازاله للتعديات علي الطريق العام.

حيث شملت الحملة رفع اشغالات عدة شوارع منها “ شارع الاهرام ، احمد ماهر ، ربيع الجيزي ، خلف محكمه الجيزة،سور السكه الحديد، الصناديلي”.

حيث تستمر حملات التصدى للاشغالات بإجمالي ٣٠٠ حاله اشغالوتم ايداع جميع المصادرات بمستودع الاشغالات الحي لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

كما يستمر التطوير بشارع البحر الأعظم من نظافه ودهان الارصفه والبلدورات،وذلك بمتابعة واشراف المهندس طه عبد الصادق رئيس حى جنوب،ومجموعة العمل المرافقة.

رفع الاشغالات



