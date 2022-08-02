بعد صراعات المنافسة.. لاعبون سقطوا في فخ المنشطات

الثلاثاء 02/أغسطس/2022 - 12:26 م

أثار الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، حالة من الارتياح الشديد بإلتزام اللاعبين بالتعليمات الخاصة بالمنظمة، مؤكدا أنه لم يتعاط اي لاعب منشطات خلال الموسم الماضي والحالي باستثناء كريم بامبو.

واضاف خميس، في تصريحات إعلامية، أن المنظمة تتواجد باستمرار في مباريات الدوري الممتاز حسب الخطة الموضوعة في بداية الموسم مشيرا الى ان هناك مندوبا من المنظمة يتواجد في كل مباراة بالدوري الممتاز ويتم اختيار عينة عشوائية من اللاعبين، تخضع لكشف المنشطات.

وكانت بعد الأصوات، اتهمت لاعبي الزمالك وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو بتناول المنشطات بعد زيادة المنافسة على لقب الدوري الممتاز

وأعادت تلك التصريحات للأذهان بعض الوقاع التى منعت اللاعبين من ممارسة بعض الألعاب بسبب المنشطات لعل أبرزها إيقاف إبراهيم حسن لاعب بيراميدز السابق، والذي تم ايقافه من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف لمدة ٢٤ شهرا منهم ٢٢ شهرا مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة محظورة، وفي حالة وجود أي حالة مجددا تخص اللاعب خلال مدة العامين يتم تفعيل العقوبة، بعد وجود مادة منشطة في تحليله خلال مباراة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي نفس السياق قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إيقاف عبد الرحمن عامر لاعب فريق نادي سموحة 4 سنوات بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات قبل ان يتظلم على هذا الايقاف .

ولم يختلف الأمر عن محمد دبش لاعب بتروجت السابق الذي تم ايقافه من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لمدة أربعة أشهر، بسبب المنشطات .

لم يسلم حسام غالي عضو مجلس إدارة الاهلي الحالي من الإيقاف بسبب المنشتطات عندما كان لاعبا في صفوف النصر السعودي، قبل أن يثبت براءته، يتم رفع الايقاف بعد ان تم ايقافه لمدة شهرين تمكن خلالهما اثبات عدم تعاطيه المنشطات.

وفي الألعاب الأخرى تذوق منتخب رفع الاثقال مرارة الايقاف، وحرم من المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية الماضية بسبب المنشطات، والتى حرم مصر من ميداليتن أولمبية خاصة وأن أرقام محمد ايهاب لاعب منتخب مصر و سارة سمير لاعبة المنتخب كانت تفوق اللذان حصلا على الميدالتين الذهبيتن بالألعاب طوكيو

كما تم ايقاف ايهاب عبدالرحمن لاعب منتخب مصر في لعبة رمي الرمح من قبل من وكالة النادو الخاصة بمكافحة المنشطات ومعمل التحليل في برشلونة بعد ثبوت تعاطية للمنشطات وبناء على ذلك تم ايقاف اللاعب لمدة 4 سنوات.

فيما يعتبر وسام سامي نوار لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك أحدث المنضمين لقائمة الحاصلين على المنشطات، بعدما أخطرت منظمة مكافحة المنشطات المصرية «نادو»، الاتحاد المصري لكرة اليد، ونادي الزمالك، يإيقاف لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك والمنتخب الوطني وسام سامي نوار، لمدة 4 سنوات، بعد سقوطه في فخ المنشطات.