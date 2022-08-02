أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022

الثلاثاء 02/أغسطس/2022 - 08:40 ص

استقرت أسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022، وذلك بعد أن زاد أمس بفارق 3 قروش على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وسجل أعلى سعر لـ الدولار نحو 18.96 جنيه للشراء و 18.99 جنيه لبيع في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي.

فيما سجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.87 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع في بنك البركة الإسلامي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.89 جنيه للشراء و 18.99 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية،HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، بلوم العربي الافريقي الدولي، قناة السويس، التنمية الصناعية".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 18.91 جنيه للشراء و 18.97 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18.92 جنيه للشراء و 18.99 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول،".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.93 جنيه للشراء و 18.99 جنيه للبيع في بنوك “ التجاري الدوليCIB، العقاري المصري العربي، انشرق، الأهلي المتحد”.