البورصة الباكستانية تغلق على انخفاض

الثلاثاء 02/أغسطس/2022 - 04:20 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.19 %، ما يعادل 74 نقطة، ليصل عند مستوى 40075 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 46.740.818 سهماً، تمثّل أسهم 284 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 117 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 149 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.