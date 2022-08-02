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الثلاثاء 02 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.19 %، ما يعادل 74 نقطة، ليصل عند مستوى 40075 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 46.740.818 سهماً، تمثّل أسهم 284 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 117 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 149 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.

بورصة كراتشي انخفاض الأسهم الباكستانية