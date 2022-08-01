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الثلاثاء 02 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اختفاء هليكوبتر عسكرية باكستانية تقل جنرالا و5 آخرين

طائرة تابعة للجيش
طائرة تابعة للجيش الباكستاني
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قال الجيش الباكستاني إن طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل جنرالا وخمسة آخرين اختفت، الإثنين، خلال عملية إغاثة من الفيضانات جنوب باكستان.

وأوضح الجيش في بيان أن الطائرة التي كانت تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوخستان الجنوبي فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية.

وأضاف أن ستة أشخاص بينهم الجنرال بالجيش الذي يقود الفرقة 12 الجنوبية، كانوا على متن الطائرة.

وقال إن هناك عملية جارية للبحث عنهم.

وأشار مسؤول في المخابرات إلى أن المدير العام لقوات خفر السواحل الباكستانية البريجادير أمجد حنيف ساتي كان على متن الطائرة إلى جانب الجنرال سرفراز علي.

الجيش الباكستاني باكستان