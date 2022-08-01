نواب ونائبات قادمات: تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة قرار عظيم

الإثنين 01/أغسطس/2022 - 08:31 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة، قرار عظيم، يؤكد الاهتمام المباشر بصحة المصريين، وتعزيز قدرات معهد ناصر كصرح طبي.

وأضافت في بيان اليوم أن استعراض الرئيس السيسي، جهود تطوير معهد ناصر للعلاج، وذلك بإضافة بإضافة مبان جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة، واستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة، وزيادة السعة السريرية للمعهد بنحو 1000 سرير إضافي، وزيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى.

وتابعت أن قرارات الرئيس السيسي ستحدث طفرة طبية عالمية في معهد ناصر الطبي، علاوة على قرار الرئيس بزيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية.

وأشارت إلى أن اهتمام القيادة السياسية، بمعهد ناصر يؤكد أنه أحد أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر، كما أنه يأتي في إطار العديد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، والتي أحدثت طفرة حقيقية طوال السنوات الماضية، ويستفيد منها الملايين، مثل مبادرات 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار.