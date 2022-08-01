أسعار الدولار اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022

الإثنين 01/أغسطس/2022 - 10:07 ص

شهد سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم، الإثنين الأول من أغسطس 2022 استقرارا بعد أن صعد لمستوى قياسي في تعاملات أمس الأحد.

وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي – MIDBANK - الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي عند مستوى 18.96 جنيهًا للشراء، 18.99 جنيهًا للبيع، كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك البركة عند مستوى 18.87 جنيهًا للشراء، 18.97 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.90 جنيه للشراء، 19.01 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.89 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.93 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.96 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.91 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.92 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.89 جنيه للشراء. 18.99 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.92 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.