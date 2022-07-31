ads
الأحد 31 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار مساء اليوم الأحد 31 يوليو 2022

أسعار الدولار
أسعار الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مساء اليوم الأحد 31 يوليو 2022، في البنوك الحكومية والخاصة، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك الأهلي 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك مصر 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل الدولار 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع

وسجل سجل الدولار في البنك المصري الخليجي 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.88 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

اسعار الدولار أسعار الدولار الأمريكى أسعار الدولار مقابل الجنيه