أسعار الدولار مساء اليوم الأحد 31 يوليو 2022

الأحد 31/يوليو/2022 - 04:32 م

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مساء اليوم الأحد 31 يوليو 2022، في البنوك الحكومية والخاصة، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك الأهلي 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك مصر 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل الدولار 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع

وسجل سجل الدولار في البنك المصري الخليجي 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.88 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.