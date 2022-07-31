عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم يهنئان الإعلامي خالد صلاح بخطوبة ابنته (صور)

الأحد 31/يوليو/2022 - 02:45 م

هنأ الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، رئيس مجلسى إدارة وتحرير “البوابة نيوز”، والكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير، الإعلامى خالد صلاح بمناسبة خطوبة ابنته.

واحتفل الإعلامى خالد صلاح، بخطوبة ابنته فيروز، بإحدى قرى الساحل الشمالي وسط أجواء صيفية مبهجة بحضور الأهل وأصدقاء العروسين.

حضر الحفل لفيف من الوزراء على رأسهم وزير السياحة خالد العناني ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير التعليم العالي خالد عبدالغفار.

كما حضر نخبة من الإعلاميين والصحفيين والفنانين منهم المطرب عمرو دياب والفنانات إلهام شاهين وليلى علوي ونادية الجندى ودرة وبشرى ورشا المهدي ولبلبة ولقاء الخميسي وسلوى خطاب ونجلاء بدر والفنانين هاني رمزي ومصطفي فهمي وخالد سليم ومحمد محمود عبدالعزيز، والمخرج طارق العريان، وأيضا خيري رمضان وخالد أبو بكر وأكرم القصاص ولميس الحديدى.