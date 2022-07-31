افتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية بجامعة أسيوط

الأحد 31/يوليو/2022 - 02:54 م

اصطحب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اليوم الاحد وفد من وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي وبحضور الدكتورة هبة عادل خبير استراتيجي بوزارة التعليم العالي في جولة لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية وذلك بحضور والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق الزيارة والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لافتتاح شركة جامعة أسيوط للبرمجيات الذكية المتكاملة وكان في استقبالهم الدكتورة تيسير حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور عبد الرحمن حيدر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فضلا عن الدكتور ممدوح فاروق مدير الشركة، الدكتور مصطفي ابو بكر والدكتور ماجد عسكر، المهندس جمال قاسم والأستاذ محمد محسن أمين كلية الحاسبات والمعلومات .

وكشف الدكتور أحمد المنشاوى أن الجولة تضمنت افتتاح شركة جامعة أسيوط للبرمجيات الذكية المتكاملة وتتضمن قسم البرمجة والتدريب، قسم الابتكار والتطوير، قاعة اجتماعات والتي تم انشاءها عام 2021 وتعتبر الشركة هي الاولي من نوعها علي مستوي جامعات الصعيد والهدف منها هو تطوير نظام التحصيل الالكتروني وتم ربط النظام بماكينات وزارة المالية وهو اول نظام معتمد من وزارة المالية كبديل لايصالات 33 ع ح وحوافظ التوريد 37 ع ح والتقارير المالية الأخري بالجامعات المصرية وتقوم الشركة بتطوير حزمة البرامج لصالح الجامعة.

و خلال الافتتاح أكدت الدكتورة تيسير حسن سليمان ان الكلية تسعي الي تحقيق رؤية مصر 2030 نحو حرم جامعي رقمي وهذا ما انعكس علي افتتاح اليوم لشركة البرمجيات الذكية المتكاملة حيث قامت الجامعة متمثلة في الشركة بانتاج برنامج للتحصيل الالكتروني لميكنة عملية التحصيل وميكنة ايصالات التحصيل 33 ع ح وحوافظ التوريد 37 ع ح وفقا لمعايير وزارة المالية بالتعاون مع المديرية المالية بأسيوط وتم اعتماد البرنامج من وزارة المالية، مصرحة أنه تعتبر جامعة أسيوط أول جامعة تقوم بميكنة ايصالات 33 ع ح حيث يتميز البرنامج بتحقيقه للشمول المالي ويمكن تطبيقه لميكنة جميع المحصلات الجامعية الكروت الذكية لطلاب ومنتسبي جامعة أسيوط لتمكينهم من الحصول علي جميع الخدمات الجامعية وتم اقتراح برنامج لربط بيانات الجامعات المصرية ( تكامل قواعد البيانات بالاشتراك مع ICTP وحدة التحول الرقمي.

وعقب اللقاءتوجه السادة النواب الي كلية الهندسة لافتتاح معمل انترنت الاشياء بكلية الهندسة والذي كان بتعاون مثمر بين جامعة أسيوط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والغرض منه تزويد الطلاب والباحثين بمجموعة من الادوات والمنصات السحابية اللازمة لتطبيقات انترنت الاشياء لمساعدتهم في تطوير مشاريعهم الخاصة، مشيدين في كلمتهم بما تمتلكه كلية الهندسة من قامات بشرية مميزة ومعامل هندسية مجهزة علي أعلي مستوي وأدوات ضخمة متعددة الاستخدامات الي جانب العديد من الورش الهندسية.

وكان في استقبالهم الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، وبحضور السادة وكلاء الكلية الدكتور مؤمن طه المليجي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد صفوت محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عزت عبد المنعم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد مدحت المشرف علي المعمل وأستاذ مساعد بقسم الكهرباء ، فضلا عن السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

و أوضح الدكتور نوبي محمد حسن ان المعمل يوفر حلولا سريعة لتصنيع النماذج الاولية وذلك باستخدام آلة حفر الواح الدوائر المطبوعة وماكينات التحكم الرقمي بالليزر وطابعة ثلاثية الابعاد، مضيفا ان المعمل يحتوي علي وحدات اتصال لاسلكي من تكنولوجيات مختلفة مثل الواي فاي والبلوتوث واللورا، كما يحتوي المعمل علي مجموعة من وحدات الانظمة المدمجة مثل الاردينو وراسبري باي ومجموعة من التحكمات الدقيقة، موضحا انه تم تزويد المعمل بمجموعة متنوعة من مستشعرات القياس لدرجة الحرارة والرطوبة ، مضيفا ان المعمل يتضمن عددا من الآلات لمساعدة الطلاب في تطوير النماذج الاولية لمشاريعهم مثل ماكينة قطع باستخدام الليزر، طابعة ثلاثية الأبعاد، ماكينة قص خام الفينيل.