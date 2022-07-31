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الأحد 31 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ولاية "كنتاكي" الأمريكية إلى 25 شخصا

فيضان
فيضان
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 ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات التي اجتاحت شرق ولاية "كنتاكي" الأمريكية إلى 25 قتيلا، من بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة. 
ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط المزيد من الأمطار على المناطق التي تضررت بالفعل في كنتاكي جراء الفيضانات، وذلك حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد.
وأفاد حاكم الولاية آندي بشير بأن عدد الأشخاص المفقودين ما زال غير معروف، مضيفا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع على مدار الأسابيع القادمة بينما يتم اكتشاف المزيد من الجثث.
وبحسب حاكم الولاية، فإن حجم الخسائر المادية الناجمة عن الفيضان من المحتمل أن تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
واجتاحت مياه الفيضان الشوارع ودمرت جسور وأغرقت منازل وجرفت أساسات بعضها، مما زاد من صعوبة مهمة البحث والإنقاذ للمفقودين.

كنتاكي فيضانات