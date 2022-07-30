بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يقهر مانشستر سيتي ويتوج بالدرع الخيرية

السبت 30/يوليو/2022 - 08:13 م

نجح ليفربول في التتويج بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية عقب فوزه المثير على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.

جمعت المباراة الفريقين، مساء السبت، على ملعب "كينج باور" معقل ليستر سيتي، وليس "ويمبلي" نظرا لاستضافة الأخير غدا الأحد نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات بين إنجلترا وألمانيا.

خاض مانشستر سيتي المباراة بصفته حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما لعبها ليفربول باعتباره بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأتي المباراة قبل أسبوع على انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، وشهدت الدقيقة الثالثة إهدار المصري محمد صلاح نجم ليفربول فرصة التقدم بعد مراوغة رائعة لكايل ووكر مدافع السيتي، ثم التسديد، لكن الكرة هزت الشباك من الخارج.

وشهدت الدقيقة 21 من عمر المباراة، تسجيل ليفربول لهدف التقدم عن طريق الظهير ترنت ألكسندر أرنولد، من تسديدة قوية بعد تمريرة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 73، سجل مانشستر سيتي هدف التعادل عن طريق مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وذلك في ظهوره الأول الرسمي بقميص الفريق.

وكان ألفاريز دخل بديلا للجزائري رياض محرز في الدقيقة 58، لينجح في ترك بصمته الأولى بقميص الفريق السماوي.

عاد ليفربول مرة أخرى في المباراة، واستطاع التقدم مجددا، عن طريق هدف سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 83

وترك الأوروجواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول بصمته في ظهوره الرسمي الأول بقميص "الريدز، وسجل هدف تأكيد انتصار الليفر في الدقيقة 94.