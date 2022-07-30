بث مباشر.. مباراة الأهلي والمقاولون في الأسبوع ٢١ للدوري المصري

السبت 30/يوليو/2022 - 07:10 م

ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع 21 للدوري المصري الممتاز ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث برصيد 54 نقطة ويسعى لمواصلة الانتصارات لمطارده الزمالك المتصدر وبيراميدز في المركز الثاني.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

وتبدأ المباراة وتنقل بث مباشر في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويلعب النادي الأهلي من أجل النقاط الثلاث ضد المقاولون العرب في مباراة اليوم لأن أي نتيجة أخرى تعني خروج الأهلي من السباق على لقب الدوري المصري الذي يتنافس عليه الثلاثي الزمالك وبيراميدز بالإضافة لأبناء القافلة الحمراء.