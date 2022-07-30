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السبت 30 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مباراة الأهلي والمقاولون في الأسبوع ٢١ للدوري المصري

الاهلي والمقاولون
الاهلي والمقاولون العرب
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ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع 21 للدوري المصري الممتاز ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث برصيد 54 نقطة ويسعى لمواصلة الانتصارات لمطارده الزمالك المتصدر وبيراميدز في المركز الثاني.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري 

وتبدأ المباراة وتنقل بث مباشر في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويلعب النادي الأهلي من أجل النقاط الثلاث ضد المقاولون العرب في مباراة اليوم لأن أي نتيجة أخرى تعني خروج الأهلي من السباق على لقب الدوري المصري الذي يتنافس عليه الثلاثي الزمالك وبيراميدز بالإضافة لأبناء القافلة الحمراء.

ويلعب الأهلي مباراة اليوم ضد المقاولون العرب بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى.

علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني في خط الدفاع.

حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة،محمد محمود في خط الوسط.

خط الهجوم: حسام حسن، أحمد عبد القادر

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

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