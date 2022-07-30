شاهد.. النيابة العامة والبحث الجنائي يعاينان موقع حريق رمسيس هيلتون

السبت 30/يوليو/2022 - 05:46 م

وصل فريق من النيابة العامة ومعمل البحث الجنائي لمعاينة موقع حريق فندق رمسيس هيلتون بمحيط ميدان التحرير بوسط البلد.

وأصيب ٦ أفراد من قوات الحماية المدنية بالقاهرة، أثناء محاولة السيطرة على حريق مول تجاري ملحق بفندق هيلتون رمسيس بوسط القاهرة، أثناء إجراء المعاينة لموقع الحريق للتوصل لأسباب اندلاعه.

وكانت البداية عندما نشب حريق هائل بأحد محلات الأحذية داخل مول تجاري، بجوار فندق رمسيس هيلتون بمنطقة بولاق أبو العلا، وسط القاهرة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 7 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران وإخمادها وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل داخل أحد المحلات التجارية، بجوار فندق رمسيس هيلتون بمنطقة وسط البلد التحرير، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدني بـ ١٠ سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران.