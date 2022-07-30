برسالة مؤثرة.. وفاء عامر تنعى سهير عشقي صديقة النجوم

السبت 30/يوليو/2022 - 04:58 م

سادت حالة من الحزن على عدد من مشاهير الفن إثر وفاة صديقة لهم خارج الوسط الفني، وهي سهير عشقي، التي تعد صديقة مقربة لهم، ومن ثم حرصوا على نعيها بكلمات مؤثرة.

ونعت الفنانة وفاء عامر عبر علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: ”حبيبتي الجميلة المحبة سهير عشقي حتوحشني أوووي أجدع أخت وصديقة، اللهم أنت تعلم كم هي تحبك وكانت من أجمل القلوب، اللهم كن لها و لا تكون عليها مع السلامة حبيبتي الشريفة".

وتعد سهير عشقي صديقة مقربة أيضا للنجمتين الراحلتين دلال عبد العزيز، ورجاء الجداوي.

الجدير بالذكر، شاركت الفنانة وفاء عامر، من خلال 4 أعمال درامية، في ماراثون سباق مسلسلات رمضان 2022، وتقدم من خلالها شخصيات مختلفة عن بعضها البعض تتنوع بين الكوميدي والتراجيدي ، منها ( بيت الشدة،جزيرة غمام،راجعين يا هوي، السر).

يذكر أن وفاء عامر تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "ديفيليه" للمخرج معتز حسام أول شهر أغسطس المقبل وتكشف الأحداث عن تورطها فى جريمة تقلب حياتها رأسا على عقب، لتحاول إثبات براءتها خلال الحلقات.

مسلسل "ديفيليه" بطولة وفاء عامر، إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عز الدين، جيهان خليل، أشرف طلبه، أحمد كشك، هديرالديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندي عصام، راندا عبد السلام، وآخرون، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.

تدور قصة مسلسل "ديفيليه" في إطار تشويقي اجتماعي، وذلك من خلال عرض عدد من القضايا والحوادث الاجتماعية التي يسعى أبطال المسلسل إلى حلها في أسرع وقت والخروج من هذه الأزمات الصعبة، إلا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجههم وهو ما يضيف حالة من التشويق والإثارة.