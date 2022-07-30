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السبت 30 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

قفزة جديدة.. أسعار الذهب اليوم السبت 30 يوليو 2022

ذهب
ذهب
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم السبت 30 يوليو 2022 بقيمة 6 جنيهات،  حيث سجل عيار 21 نحو 1015 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 870 جنيها، وعيار 24 نحو 1160 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8120 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1763 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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