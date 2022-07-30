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السبت 30 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 30 يوليو 2022

عملات
عملات
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استقرت  أسعار العملات العربية والأجنبية  مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم السبت 30 يوليو 2022 لدى البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في سوق الصرف المصرية .

واستقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 18.88 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، ولدى البنك الأهلي  نحو 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.
وتكرر السعر في  بنك مصر مسجلا نحو 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) سجل نحو 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 19.10 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم  مسجلا 22.77 جنيه للشراء، و22.91 جنيه للبيع، 

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند مستوى 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدرهم اليوم في مصر لدى البنك المركزي، مسجلًا نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 61.39 جنيه للشراء، و61.82 جنيه للبيع.

 

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