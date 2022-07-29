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الجمعة 29 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الداخلية": زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة العام الهجرى الجديد

ارشيفية
ارشيفية
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اعلنت وزارة الداخلية عن زيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1444هـ، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

قالت الوزارة فى بيان صباح اليوم الجمعة:«فقد تم التصريح (بزيارة استثنائية) واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31/7/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022.. ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء».

وأضافت:«يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء».

 

 

الإستثنائية الزيارة الإستثنائية العام الهجري الجديد اليوم الجمعة