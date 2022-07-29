اليابان تسجل ثاني إصابة بجدري القرود

الجمعة 29/يوليو/2022 - 02:42 ص

سجلت اليابان ثاني إصابة بجدري القرود في العاصمة طوكيو لرجل في الثلاثينيات من عمره كان قد سافر إلى أمريكا الشمالية والوسطى.

ونقلت وكالة أنباء كيودو عن مسؤول في حكومة العاصمة اليابانية قوله إن الفحوصات أثبتت إصابة الرجل وهو الآن محتجز في المستشفى وحالته مستقرة.

وأكدت اليابان أول حالة إصابة بجدري القرود الاثنين الماضي لرجل في الثلاثينيات من عمره مبينة أن الحالتين المصابتين لا توجد بينهما اتصال وثيق.

وكان علماء وخبراء في مجال الصحة حذروا من أن فرصة وقف انتشار مرض جدري القرود تتضاءل مع زيادة حالات الإصابة ما يثير مخاوف من استمرار حالة الطوارئ المتعلقة بتفشي المرض شهورًا طويلة.