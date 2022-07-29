البيت الأبيض: بايدن لم يبحث مع الرئيس الصيني تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

الجمعة 29/يوليو/2022 - 01:56 ص

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يتطرق خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، جاء ذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية: "لم تُطرح مسألة وضع حد لسعر النفط الروسي بأي شكل من الأشكال خلال المحادثة بين الزعيمين".

وصرح بايدن في وقت سابق بأن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيسمح للولايات المتحدة بخفض أسعار الوقود في البلاد.

ومن جهته أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا لن تصدر النفط إلى الأسواق العالمية بأسعار يحدد الغرب سقفها، وإن كان ذلك سيكبدها الخسائر.