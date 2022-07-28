"الفكر المقاصدي في المذهب الحنفي" دكتوراه للباحثة سيربيل غلوش

الخميس 28/يوليو/2022 - 11:24 م

حصلت الباحثة سيربيل بهى الدين غلوش بدار الإفتاء المصرية على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز في الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا.

جاءت الرسالة بعنوان "الفكر المقاصدي في المذهب الحنفي في مرحلة النشأة والتكوين.. دراسة استقرائية تحليلية.

تكونت لجنة المناقشة من ا . د. زكي زكي زيدان أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة طنطا رئيساً، و ا . د . محمد منصور حمزة أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة بنها عضواً خارجياً، و ا . د . زينب عبد السلام أبوالفضل أستاذ الفقه بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا مشرفاً وعضواً.



