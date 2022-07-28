بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر في الأسبوع ٢٧ للدوري المصري

الخميس 28/يوليو/2022 - 06:57 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الزمالك ضد فيوتشر ضمن منافسات الأسبوع ٢٧ للدوري المصري الممتاز ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد ٦٠ نقطة ومبتعدا عن بيراميدز الوصيف برصيد نقطة وحيدة و٦ نقاط عن الأهلي.

موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري المصري

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ويسعى الزمالك للفوز في المباراة التي ننقل البث المباشر لها من أجل تأمين الصدارة بينما يسعى فيوتشر لعرقلة مشوار حامل اللقب نحو الاحتفاظ بدرع الدوري الممتاز خاصة في ظل المستوى المتميز للفريق الأبيض وفوزه ببطولة كأس مصر.

تشكيل فريق الزمالك ضد فيوتشر في مباراة اليوم

واستقر العجوز المخضرم البرتغالي فييرا على تشكيل مكون من محمد عواد، أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، محمود حمدى الونش، حمزة المثلوثى، سيد نيمار، أحمد سيد زيزو، محمد عبدالغنى، إمام عاشور، شيكابالا، سيف الدين الجزيرى.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد فيوتشر