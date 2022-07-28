بعد قرار الفيدرالى.. سعر الذهب اليوم الخميس 28 يوليو 2022

الخميس 28/يوليو/2022 - 06:56 م

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 28 يوليو 2022، في السوق المحلي بعد أن شهدت حالة من الاضطراب بعد قرار الفيدرالى الأمريكي برفع سعر الفائدة الأمر الذي أثر بالسلب على الاستثمار في الذهب.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر تداولًا في دول الخليج نحو 1137 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر ومدن الصعيد مستوى 997 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 الأكثر تداولًا في مدن الوجه البحري، فقد سجل نحو 853 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم نحو 665 جنيهًا.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب قفزت بقيمة 8 جنيهات بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 994 جنيهًا، وذلك بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 22 دولارًا، لتسجل مستوى 1742 دولارًا.

ولفت إلى أن رفع أسعار الفائدة أدى لتراجع أسعار الذهب بنسبة 15٪ منذ مارس الماضي وبداية الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أن تجاوزت قيمة الاوقية مستوى 2000 دولار.

وفي سياق متصل، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي مرة أخرى يوم الثلاثاء الماضي، محذرًا من مخاطر الهبوط من ارتفاع التضخم وحرب أوكرانيا وقد تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود إذا تركت دون رادع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة مستوى 7960 جنيهًا.