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الخميس 28 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بعد رفع الفائدة الأمريكية.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس 28 يوليو 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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 واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في بداية تعاملات اليوم، الخميس 28 يوليو 2022 ،  وسجل أعلى سعر له في بنكي المصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي عند مستوى 18.94 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الأهلي اليوناني عند مستوى 18.88 جنيه للشراء، 18.94 جنيه للبيع..

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.88 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.89 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

18.89 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.94 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.89 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.90 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.86 جنيه للشراء. 18.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.91 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

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