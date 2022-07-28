محافظة الجيزة تنظم جلسة لبرلمان الشباب لمحاكاة الحكومة المصرية ومجلسي النواب والشيوخ

الخميس 28/يوليو/2022 - 02:38 م

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تعول على سواعد الشباب في النهوض بحاضرها وقيادة مستقبلها حيث تمثل فئة الشباب 60 % من التعداد السكاني للبلاد مؤكداً ان شباب مصر المتحمس الواعد يثبت يوما بعد يوم أنه سر قوة وحيوية الوطن .

وأشار اللواء أحمد راشد ان الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا الغالية وذلك إيماناً منه أن الشباب هم أحد السواعد القادرين على بناء الجمهورية الجديدةموجهاً الشكر للسيد الرئيس على دعمه الدائم للشباب .

تصريحات المحافظ جاءت خلال خلال الجلسة التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة لبرلمان الشباب بالجيزة لتجسيد نموذج محاكاة للحكومة المصرية ومجلسي النواب والشيوخ.

وأعرب محافظ الجيزة خلال الجلسة عن سعادته البالغة بحضوره اللقاء مع الشباب لافتا أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على دعم رؤى وأفكار الشباب لخلق بيئة مناسبة تمكنهم من تلقى التدريب والتأهيل الكافى بهدف تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسئولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة .

وخلال اللقاء ناقش المحافظ عدداً من ملفات العمل والتي جاء على رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي ثمن خلالها محافظ الجيزة النهضة التنموية الكبيرة التي تحققها المبادرة بقرى الريف المصري لما ينفذ من حجم هائل من المشروعات سوف تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

شهدت جلسة محاكاة الشباب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى عرضها الشباب التي تمس الحياة اليومية أبرزها ملفات " الصحة - والتعليم - النظافة - الطرق".

وفيما يخص مناقشة محاور العمل بقطاع الطرق أكد راشد أن المحافظة تشهد تنفيذ " ٧ " محاور مرورية عملاقة تساهم في تحقيق نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق وذلك بجانب المشروعات القومية الجاري تنفيذها من خلال وزارتي النقل والاسكان لخدمة مواطنين المحافظة .

وأضاف محافظ الجيزة بأنه جار العمل على تطوير محور المريوطية بطول ٣كم بدءا من الهرم وحتى نطاق كرداسة وذلك ضمن خطة المحافظة في تطوير كورنيش المريوطية وتحويله إلي ممشي سياحي إلى جانب أنه تم إدراج ازدواج طريق المريوطية في الوصلة الواقعة بين سقارة ودهشور بخطة وزارة النقل للعمل على تنفيذها خلال العام المالي الجاري .

كما أشار محافظ الجيزة إلى أن هناك اهتماما بالغا بالمنظومة الصحية لتحسين خدمات الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين مشيراً أنه جار الانتهاء من التجهيزات النهائية بمستشفي شبرامنت لتكون جاهزة لتقديم الخدمات الصحية وتدعيمها بالأطقم والأجهزة الطبية اللازمة ، فضلا أنه جار العمل على تطوير عددا من المستشفيات بالمحافظة وسد العجز في عدد الأطباء ببعض التخصصات داخل المستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، بالإضافة إلى ضخ ١٥٢ مليون جنيه للارتقاء بالمنظومة الصحية وتدعيم المستشفيات بخزانات أكسجين للتصدي لجائحة كورونا في إطار خطة الدولة في ذلك الصدد.

كما أضاف اللواء أحمد راشد أن فيما يخص خطة محافظة الجيزة في مواجهة نوبات التلوث والحد من الانبعاثات الحرارية ستشهد محافظة الجيزة قريبآ توقيع بروتوكول بالتعاون مع وزارتي الأنتاج الحربي والتنمية المحلية للبدء في إنشاء أكبر مصنع لتحويل القمامة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش على مساحة ١٠ أفدنة وذلك خلال فترة زمنية تستغرق حوالي عامين إلى جانب بأنه يتم التخلص من مخلفات القمامة بطريقة آمنة ومن خلال نقلها إلي المقالب العمومية بالمحافظة .

وعقب فعاليات الجلسات قام محافظ الجيزة بتكريم الشباب الفائزين بعضوية برلمان الشباب بالجيزة متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد .

من جانبهم أشاد الشباب الحاضرين بالجلسات برعاية واهتمام محافظ الجيزة بالحدث وحرصه علي تبادل النقاشات والحوار والرؤى والأفكار والاطلاع على المقترحات .

شهدت فعاليات الجلسات الحوارية والنقاشية حضور السادة إبراهيم الشهابي و هند عبد الحليم نواب المحافظ والسادة محمد الحسيني و مايسة عطوة ونشوى الشريف و غادة علي أعضاء مجلس النواب والعميد محمد حمزة المستشار العسكري بالمحافظة و السادة عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة و أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم و أسعد منادي مديرية ومديرية الزراعة و أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للبرلمان بالوزارة ومدير مديرية الثقافة ومسئولي الأزهر والأوقاف والكنيسة.



