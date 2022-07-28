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الخميس 28 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول في الإمارات

جانب من السيول
جانب من السيول
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وجه مجلس الوزراء الإماراتي بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق الدولة المختلفة بالتنسيق مع الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة .

كما وجه المجلس ..اللجنة برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة.

وناشدت اللجنة التي تم تشكيلها كافة المواطنين والمقيمين وخاصة في المناطق الجبلية اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والابلاغ الفوري عن أية حوادث عبر أرقام الطوارئ وغرف العمليات في الجهات الشرطية وأجهزة الدفاع المدني التي تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ، مشددة على أهمية استجابة كافة الأفراد لإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية ، سائلين المولى عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأمطار الموسمية ويجعلها أمطار خير ورحمة ويحفظ البلاد والعباد .

الامارات السيول لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول في الإمارات لاتخاذ الاجراءات العاجلة للتعامل معها