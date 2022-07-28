البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

الخميس 28/يوليو/2022 - 02:18 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 02 %، ما يعادل 78 نقطة، ليصل عند مستوى 39972 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 65.973.784 سهمًا، تمثّل أسهم 330 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 156 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 147 شركة، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.