أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملاته على انخفاض طفيف بنسبة 0.01 %، ليصل عند 7693.46 نقطة.
وبلغ حجم الأموال المتداولة 1.994 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 13 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 25 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على انخفاض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملاته على انخفاض طفيف بنسبة 0.01 %، ليصل عند 7693.46 نقطة.
أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملاته على انخفاض طفيف بنسبة 0.01 %، ليصل عند 7693.46 نقطة.