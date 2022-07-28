بورصة تونس تغلق على انخفاض

الخميس 28/يوليو/2022 - 01:39 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملاته على انخفاض طفيف بنسبة 0.01 %، ليصل عند 7693.46 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 1.994 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 13 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 25 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.