بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الخميس 28/يوليو/2022 - 01:39 ص

أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعًا بنسبة 0.3 %، مسجلًا 11.774.59 نقطة.

وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.33 % ليستقر عند 950.7 نقطةً، فيما تراجعَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.3% مسجلًا 880.11 نقطةً. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 10.19 ملايين درهمٍ مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 612.45 مليار درهمٍ مغربي.