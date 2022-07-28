أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعًا بنسبة 0.3 %، مسجلًا 11.774.59 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.33 % ليستقر عند 950.7 نقطةً، فيما تراجعَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.3% مسجلًا 880.11 نقطةً. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 10.19 ملايين درهمٍ مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 612.45 مليار درهمٍ مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على انخفاض
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أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعًا بنسبة 0.3 %، مسجلًا 11.774.59 نقطة.
أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعًا بنسبة 0.3 %، مسجلًا 11.774.59 نقطة.