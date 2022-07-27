قبل وقوع الكارثة.. سكان عقار بحلوان يستغيثون بالرقابة الإدارية بسبب تسريب المياه

الأربعاء 27/يوليو/2022 - 11:52 م

تقدمت السيدة أمل سعد، باستغاثة لهيئة الرقابة الإدارية، لإنقاذ العقار القاطنة به أمام برج التطبيقيين بحلوان، من الانهيار، بسبب فتح محبس مياه عقار مجاور منذ عام كامل.

وقال نص الشكوى - تلقت البوابة نيوز نسخة منها: “العقار رقم 22 شارع عبدالرحمن أمام برج التطبيقيين بحلوان، يقع في ظهر مسكني، وتم إزالة عدادات المياه منه بسبب عدم دفع فاتورة مياه بقيمة 40 ألف جنيه، وهذا ما تسبب في شروخ بالعقار الخاص بي وفي الطابق الأول، وانفصلت الأرض عن الحائط وامتلأ البدروم بالمياه رغم وجود عازل من المياه الجوفية وحدث إتلاف للعازل بالكامل”.

وأضافت: "عند التوجه لتحرير محضر يوم 13 أبريل الماضي بصحبة أحد الجيران فوجئنا برفض أمين الشرطة تحرير المحضر ومعاملتنا معاملة سيئة، وتم سؤال الضابط الذي قال لى احضروا غدا الساعة ١٢ وقلت له: جارى مريض وعامل حادثة مش هيقدر يجى تانى معايا، فقال لى احضرى بمفردك واعملى المحضر واذكرى اسمه فى المحضر كمحضر جماعى، وبالفعل ذهبت بمفردي يوم 14 أبريل لقسم شرطة حلوان لتحرير المحضر وأخبرني أمين شرطة آخر بالقسم أنه إذا حررت محضر بمفردي سيتم وضعه في الدرج”.

وتقول الشاكية: “بعد تحرير المحضر أخبرته أني أعمل بإحدى القنوات فنزل معي النباطشي وأقر ان العقار رقم 22 تسبب في إتلاف العقار الخاص بنا، وطلب المحامي الخاص بنا الذهاب للنيابة بعد علمه برفض القسم في البداية تحرير المحضر”.

وتكمل: "توجهت إلي نيابة حلوان يوم 26 أبريل وفوجئت بوجود أحد ملاك العقار الذي نتضرر منه، وحاول استيفاء النيابة تعطيلي لعدم مقابلة رئيس النيابة وقالي عايزة إيه أنا النيابة، ولكن صممت على مقابلة رئيس النيابة، وفوجئت بساكن العقار الذي نتضرر منه يهددني وقال لي هحبسك أمام مكتب رئيس النيابة، واشتكيت لمدير النيابة وطلبت عمل محضر عدم تعرض".

وأكدت “أنها لم تحرر محضر بعدم التعرض بسبب عدم معرفتها بالاسم الثلاثي للشخص الذي هددها وهو تامر. ح المحامي، وعندما تابعت محضر تضرر العقار الخاص بها مع النيابة طلب منها انتظار تقرير الحي وشركة المياه، ولم يحدث بعدها جديد، حيث طلب منها المسئولين بشركة المياه إثبات أن المياه مفتوحة بالعقار رقم 22 لاتخاذ الإجراءات القانونية لأنه خالٍ من السكان”.

وتختتم أمل شكواها للرقابة الإدارية: "أبلغت المهندسة أمانى في الإسكان ولم يتم اتخاذ أي إجراءات، ولا أحد يستجيب للشكوى، أصبحنا في خطر كبير لأن العقار الذي نسكن فيه معرض للسقوط بسبب المياه في العقار الواقع خلفنا لمدة عام، ونتيجة لتجاهل المسئولين نستغيث بسيادتكم ونطلب التدخل العاجل لفحص الشكوى لإنقاذنا من الظلم الواقع علينا".