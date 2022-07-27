على خطى الفيدرالي الأمريكي.. الإمارات ترفع سعر الفائدة بنحو 75 نقطة أساس

الأربعاء 27/يوليو/2022 - 09:14 م

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الفائدة الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من غدا الخميس 28 يوليو 2022.

وكانت منذ قليل قررت نحو 3 من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفع سعر الفائدة على عملتها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في ظل الربط الكلي أو الجزئي لعملات تلك الدول بالدولار.

وبعد قرار الفيدرالى الأمريكي قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس، بينما رفع سعر فائدة الإيداع بمقدار 75 نقطة أساس.

كذلك قال بنك البحرين المركزي في بيان، إنه قرر رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة شهر وكذلك الأسبوع الواحد 75 نقطة أساس إلى 4%، ورفع سعر فائدة الإقراض 75 نقطة أساس إلى 4.50%.

وكان البنك المركزي الكويتي الأقل في رفع نسبة ارتفاع الفائدة حيث يرتبط الدينار الكويتي بسلة من العملات الأجنبية وليس الدولار فقط، حيث قرر رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50%.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وذلك كخطوة جديدة لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد، بعد وصول التضخم إلى 9.1% خلال يونيو.

وكان محللو بنك أوف أمريكا أوضحوا في مذكرة بحثية، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد تسارع الطلب بوتيرة تتجاوز المعروض؛ ما سيدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع اليوم.