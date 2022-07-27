رئيس جامعة المنوفية يتفقد اختبارات قدرات كلية الإعلام 2022-2023

الأربعاء 27/يوليو/2022 - 01:44 م

يتابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جولته التفقدية لسير اختبارات القدرات بكليات الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وقام بتفقد اختبارات القدرات بكلية الإعلام يرافقه الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الجواد سعيد عميد الكلية.

وقام مبارك بتفقد لجان الاختبارات بمدرجات كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى بالمبنى الجديد نظرا لزيادة أعداد الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات، وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وتوزيع الطلاب على مسافات بينية واستخدام وسائل الحماية اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

واستطلع مبارك آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات الذى يستهدف اختبار قدراتهم المعرفية فى مجال الإعلام والمعلومات العامة فى المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، وأكد أن التسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للتيسير عليهم، ويجب على الطلاب الراغبين التسجيل من خلال الرابط :http://tansik.egypt.gov.eg ويتم تسهيل كافة الإجراءات لتأديهم الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة، مؤكدا أنه تم تجهيز صالة مخصصة بمبنى المدرجات بالجامعة لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم إلكترونيا.

وكان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعى، الدكتورة نديه القاضى وكيل كلية الإعلام للتعليم والطلاب.