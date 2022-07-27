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الأربعاء 27 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 21.9 نقطة ليبلغ مستوى 7721.85 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المئة. 

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 283.2 مليون سهم، عبر 13369 صفقة نقدية، بقيمة 70.7 مليون دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 27.13 نقطة، ليبلغ مستوى 5864.19 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.46 في المئة، عبر تداول 159.7 مليون سهم، من خلال 6224 صفقة نقدية، بقيمة 19 مليون دينار. 

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة ارتفاع بلغت 0.49 في المئة، ما يعادل 42.07 نقطة، لينهي تداولته عند مستوى 8614.50 نقطة، جراء تداول 123.5 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 7145 صفقة بقيمة 51.6 مليون دينار كويتي.

بورصة الكويت ارتفاع