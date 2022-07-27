البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

الأربعاء 27/يوليو/2022 - 03:28 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 013 %، ما يعادل 50 نقطة، ليصل عند مستوى 39894 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 69.037.783 سهماً، تمثّل أسهم 327 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 156 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 147 شركة، واستقرت أسهم 24 شركة على ثبات.