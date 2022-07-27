ads
الأربعاء 27 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 013 %، ما يعادل 50 نقطة، ليصل عند مستوى 39894 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 69.037.783 سهماً، تمثّل أسهم 327 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 156 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 147 شركة، واستقرت أسهم 24 شركة على ثبات.

بورصة كراتشي ارتفاع الأسهم الباكستانية