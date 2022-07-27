تمكنت وحدات حرس السواحل البحرية التونسية، من إنقاذ 13 مهاجرًا غير شرعي بالقرب من سواحل مدينة نابل شمال شرق تونس.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر.
بوابة العرب
حرس السواحل التونسي ينقذ 13 مهاجرًا غير شرعي
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تمكنت وحدات حرس السواحل البحرية التونسية، من إنقاذ 13 مهاجرًا غير شرعي بالقرب من سواحل مدينة نابل شمال شرق تونس.
تمكنت وحدات حرس السواحل البحرية التونسية، من إنقاذ 13 مهاجرًا غير شرعي بالقرب من سواحل مدينة نابل شمال شرق تونس.