حرس السواحل التونسي ينقذ 13 مهاجرًا غير شرعي

الأربعاء 27/يوليو/2022 - 04:45 ص

تمكنت وحدات حرس السواحل البحرية التونسية، من إنقاذ 13 مهاجرًا غير شرعي بالقرب من سواحل مدينة نابل شمال شرق تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر.