محمود طاهر: العقار أفضل وعاء ادخاري للاستثمار

الثلاثاء 26/يوليو/2022 - 10:27 م

قال المهندس محمود طاهر، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنه رغم الأزمات العالمية فإن القطاع العقاري ما زال محافظاً على أمانه ووجوده في السوق بشكل جيد، حيث إنه أفضل وعاء ادخاري آمن.

وأضاف طاهر، أن القوة الشرائية الحالية في الوقت الحالي جيدة جدًا، خاصة أن العملاء الآن أصبحوا مدركين لأفضل شكل للاستثمارات في الوقت الحالي، وأن العقار أفضل استثمار حاليًا.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع رائع وسيكون أفضل من العديد من المدن العالمية في الكثير من الدول الكبرى، كما أن الشركة المسؤولة عن العاصمة الإدارية الجديدة توفر الدعم اللازم للمطور العقاري، وهو ما يضمن للمستثمر الأجنبي حقوقة ودعمه وتقديم البيانات التي يحتاجها.

وتابع، أن القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاستثمارية في العالم في الوقت الحالي، خاصة أنه قطاع آمن لا يموت، إذ إنه دائماً سيكون هناك طلب على العقارات والوحدات السكنية.

وأشار عضو غرفة التطوير العقاري إلى أن القطاع العقاري في مصر من أفضل القطاعات للاستثمار في العالم، خاصة أن به العديد من التحركات السعرية ودائمًا ما يكون البائع فائزاً من خلال البيع، موضحًا أن مصر لديها الكثير من أشكال العقارات والوحدات والأنواع، وهو ما يعطي المستثمر الأجنبي الكثير من الاختيارات أمامه ليفاضل بينها.