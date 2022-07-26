المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن المياه في مصر ودعم تسوية بشأن سد النهضة

الثلاثاء 26/يوليو/2022 - 09:48 م

التقى المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، بمسؤولين حكوميين مصريين رفيعي المستوى لدفع الجهود الدبلوماسية لتسوية بشأن سد النهضة الإثيوبي، بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة كل مواطني مصر والسودان واثيوبيا.

و قال المبعوث الخاص هامر: "جئت إلى القاهرة في أول رحلة رسمية إلى المنطقة لأستمع إلى آراء شركائنا المصريين بشأن القضية الهامة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، ولفهم احتياجات مصر المائية بشكل أفضل. نشارك بنشاط في دعم طريق دبلوماسي للمضي قدمًا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل."

وتابع: خلال لقائهما مؤخرا، أعرب الرئيس بايدن للرئيس السيسي مجددًا عن دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر، وصياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في إقامة منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا، وركزت خلال زيارتي إلى القاهرة، التي جاءت بعد أيام فقط من لقاء الرئيسين بايدن والسيسي، على هذه الأولوية.

والتقى المبعوث الخاص هامر بفريق مشترك من الجهات المسؤولة عن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان. كما التقى المبعوث الخاص هامر في البرلمان بالنائب كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وعلى مدار العقود الأربعة الماضية، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 3.5 مليار دولار لتعزيز الأمن المائي في مصر من خلال توفير المياه النظيفة لربع سكان مصر، وتطوير خدمات معالجة المياه في القاهرة والإسكندرية، وتحديث محطة توليد الكهرباء في سد أسوان، وبناء البنية التحتية للمياه لسكان شمال سيناء. وتأتي مشاركة المبعوث الخاص هامر في سد النهضة امتدادًا لهذا السجل القوي وتاريخ الشراكة الأمريكية مع مصر.

وخلال الاجتماعات، سلّمت القائمة بالأعمال نيكول شامبين دعوة من البيت الأبيض للرئيس السيسي لحضور قمة القادة الأمريكية الأفريقية التي ستنعقد في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022.، مشاركة مصر في القمة ستساعد المنطقة وتعزز العلاقات الأمريكية المصرية والعلاقات الأمريكية الأفريقية، بينما نعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية.