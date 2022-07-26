كلية التكنولوجيا بجامعة حلوان تنظم أول عرض مسرحى

الثلاثاء 26/يوليو/2022 - 03:30 م

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وريادة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب وتحت أشراف رعاية الشباب بالكلية مسرحية بعنوان الجبانة.

وتدور فكرة المسرحية حول شاب ثلاثيني يحاول الانتحار فيدخل جبانة لإنهاء حياته لكنه بيتصدم بحارس الجبانة والعديد من الشخصيات الأخرى التي تؤثر في حياتنا الشخصية جميعا مما يجعل هذا الشاب فى حالة من الذهول والدهشة ويؤثر ذلك على قراراته، وفي نهاية العرض المسرحي يتضح أن كل الشخصيات بما فيهم الشاب اموات وكل الشخصيات مجرد أفكار ومشاعر يمكن أن تكون ادي كل واحد منا.

تم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من دكتور عايدة علام شعبة الديكور والازياء بكلية الآداب، دكتور دعاء عامر شعبة الدراما والنقد كلية الآداب، أستاذ مساعد، دكتور عبير منصور شعبة التمثيل والإخراج بكلية الآداب جامعة حلوان .

وأثني الدكتور ابراهيم لطفي عميد الكلية علي اداء الطلاب في العرض المسرحي وتمني لهم النجاح والتفوق وذلك خلال الكلمة التي وجهها للطلاب علي المسرح بعد انتهاء العرض المسرحي

جدير بالذكر أن المسرحية من تأليف و اخراج السيد فهيم، كيرلس ماهر وتمثيل محمود يحيى محمد، حمدى كارم محمد، غالى اسامة غالى، احمد عمرو محمد، ندى صبرى محمد، مريم ظريف دميان، رضا سيد منصور، حبيبة عبدالعزيز حسن، كيرلس ماهر محروس، تحت أشراف منسق الانشطة الدكتور السيد الموشى ، مشرف النشاط الفنى هاني الشيخ ، رئيس القسم هويدا محمد محمود ويدير فريق التمثيل محمد نافع، ورئيس الاتحاد مهاب احمد محمدي.