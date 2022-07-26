بالصور.. ننشر أسماء 293 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة بعد تعيينهم

الثلاثاء 26/يوليو/2022 - 11:58 ص

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن استكمال إجراءات التعيين لأعضائها الجدد المعينين بالقرار الجمهورى رقم 366 لسنة 2021 لشغل وظيفة مندوب مساعد داخل نادى مستشارى الهيئة لمدة 3 أيام.

وأضافت الهيئة على ضرورة إحضار بعض المحررات الرسمية الخاصة بالمعينيين أبرزها إقرار الذمة المالية ونموذج رقم 111 كشف طبى وخطاب رسمي من البنك، موضحاً به رقم الحساب.

وجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 366 لسنة 2021 بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة دفعة تظلمات 2012 ودفعتى 2013 و 2014.