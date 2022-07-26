أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

الثلاثاء 26/يوليو/2022 - 09:19 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 26 يوليو 2022، وذلك بعد أن تراجع سعر المعدن الأصفر بنحو جنيهان علي الأقل خلال الأسبوعين الماضيين.

وسجل سعر الجرام عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 1123 جنيها للبيع و1126 جنيها للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 983 جنيها للبيع و 985 جنيها للشراء .

ووصل سعر عيار 18، الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 843 جنيها للبيع و 844 جنيها للشراء .

وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 655 جنيها للبيع و 657 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 7864 جنيه للبيع و7880 جنيها للشراء، وسجل سعر أوقية الذهب حوالي 34.94 جنيه للبيع 35.01 ألف جنيه للشراء، بينما بلغ سعر كيلو الذهب حوالي 1.123 مليون جنيه بيعا، 1.13 مليون جنيه للشراء.