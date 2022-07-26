إسراء الجمل تكشف عن إيرادات اليوتيوبرز ومقدمي المحتوى على المنصات

الثلاثاء 26/يوليو/2022 - 01:03 ص

يحقق اليوتيوبرز والبلوجر ومقدمو المحتوى على منصات السوشيال ميديا أرباحًا طائلة من اليوتيوب الذي أصبح وسيلة لتحقيق الربح بعد تحقيق الشروط وتفعيل القناة، وأعلنت مؤخرًا مصلحة الضرائب إلزامهم بفتح صحائف ضريبية، حيث ينص القرار على تحصيل الضريبة ممن تتخطى أرباحهم الـ500 ألف جنيه سنوياً.

وأصبح هؤلاء ملزمين بموجب هذا القرار بدفع الضريبة على ما يُحققونه من ربح عن المحتوى الذي يُقدمونه عبر صفحاتهم وقنواتهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وشغل الأمر بال الجميع لمعرفة الإحصائيات والأرباح التي يحققونها.

وفى هذا الصدد كشفت إسراء الجمل، خبيرة اقتصادية عن أرباح المشاهير على اليوتيوب والمنصات الشهيرة على السوشيال ميديا بالأرقام.

أحمد حسن وزينب:

يُعد الزوجان أحمد حسن وزينب من أشهر "اليوتيوبرز" في مصر، فبين الحين والآخر يتصدران الترند بسبب نوعية المحتوى الذي يقدمانه عبر قناتهم على اليوتيوب والتي تُحقق عدداً كبيراً من المشاهدات، وتصل أرباح قناتهما السنوية إلى مليون و400 ألف دولار.

حمدي ووفاء:

تُحقق القناة الخاصة باليوتيوبر المصري حمدي وزوجته وفاء على اليوتيوب مشاهدات عالية، إذ أنهما حققا أكثر من 92 مليون مشاهدة خلال شهر فقط، أما عن أرباحهم فمرتفعة وتصل إلى 4 ملايين و400 ألف دولار.

محمود الجمل:

استطاع اليوتيوبرز محمود الجمل أن يحقق عددا ضخما من المشاهدات على قناته على موقع يوتيوب وصلت لما يزيد على 200 مليون مشاهدة خلال شهر واحد، حيث يُحقق ربحاً سنوياً يصل إلى 9 ملايين و600 ألف دولار.

ندى وأحمد:

اعتاد اليوتيوبرز أحمد وندى على تقديم محتوى عبارة عن قصص إنسانية، وأيضاً حققت قناتهما على موقع يوتيوب نسبة مشاهدات مرتفعة، ما جعل أرباحها السنوية تصل إلى 9 ملايين دولار.

كوكي وبابا:

أيضاً قناة الطفلة كوكي ووالدها، التي تُقدم محتوى ترفيهيا، متمثلا في مواقف بين الطفلة ووالدها، استطاعت تحقيق مشاهدات عالية ووصلت أرباحها السنوية إلى مليونين ونصف المليون دولار.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أن يوتيوب لا يعطي أصحاب القنوات الأموال مقابل المشاهدات، ولكن الربح يتحقق من خلال الإعلانات التي تظهر على الفيديو، مؤكدة أن هناك شروطا يجب توافرها لكي يوافق يوتيوب على وضع إعلانات على الفيديوهات، ومن ثم يمنحك ربحا مقابل مشاهدة الإعلانات هذه، بناء على هذا، ليس هناك أحد ولا حتى يوتيوب نفسه يمكنه أن يخبرك برقم ثابت يمكنك ربحه من قناتك على اليوتيوب، ولكن الجميع يتحدث عن متوسط تقريبي.

وأوضحت الجمل، أن متوسط الربح من اليوتيوب، يكون لكل ألف مشاهدة هو ما بين 30 سنتاً وحتى 3 دولارات، ولكن بالطبع هناك قنوات يوتيوب تحقق ربح أقل من 30 سنتاً لكل ألف مشاهدة، وأيضاً هناك قنوات يوتيوب تحقق ربحا أعلى من 3 دولارات لكل ألف مشاهدة، والتي قد تصل حتى 10 دولارات لكل ألف مشاهدة.