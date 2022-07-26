بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 26/يوليو/2022 - 06:54 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 38.04 نقطة، ليبلغ مستوى 7699.88 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.50 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 213.7 مليون سهم عبر تنفيذ 12748 صفقة نقدية بقيمة 56.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 70.5 نقطة، ليبلغ مستوى 5891.32 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2 في المئة عبر تداول 123.8 مليون سهم من خلال 5375 صفقة نقدية بقيمة 15.9 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الأول 25.77 نقطة، ليبلغ مستوى 8572.43 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 في المئة عبر تداول 89.8 مليون سهم في 7373 صفقة بقيمة 41 مليون دينار.