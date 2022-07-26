مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

الثلاثاء 26/يوليو/2022 - 05:18 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة منخفضًا 100.92 نقطة ليقفل عند مستوى 11874.22 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 163 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.