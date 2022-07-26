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الثلاثاء 26 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 058 %، ما يعادل 233 نقطة، ليصل عند مستوى 39844 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 36.363.820 سهمًا، تمثّل أسهم 305 شركات، ارتفعت منها قيمة أسهم 113 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 171 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.

بورصة كراتشي انخفاض الأسهم الباكستانية