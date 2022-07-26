البورصة الباكستانية تغلق على انخفاض

الثلاثاء 26/يوليو/2022 - 01:56 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 058 %، ما يعادل 233 نقطة، ليصل عند مستوى 39844 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 36.363.820 سهمًا، تمثّل أسهم 305 شركات، ارتفعت منها قيمة أسهم 113 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 171 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.