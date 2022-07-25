طنطا يخوض أولى تدريباته استعدادًا للموسم الجديد

الإثنين 25/يوليو/2022 - 09:32 م

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا تدريباته اليوم للمرة الأولي استعدادًا للموسم الجديد وقام الجهاز الفني بقيادة عمرو أنور بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وقاموًا بالجري حول الملعب كل مجموعة بعيدة عن الأخرًى.

وشهدت التدريبات تواجد جماهيري، حيث حرص بعض مُشجعين الفريق الطنطاوي على الحضور من أجل مؤازرة الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

كما حرص المدير الفني الجديد عمرو أنور على الاجتماع باللاعبين من أجل الحديث عن الفوز والصعود للدوري الممتاز خلال الموسم القادم.

وحرص أنور نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لنادي طنطا على التحدث مع الجماهير قائلاً لهم «أنا هنا من أجل الصعود للدوري الممتاز»، ومطالباً منهم المساندة لأبناء السيد البدوي وله خلال الفترة القادمة.

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