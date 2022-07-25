رسالة ماجستير بجامعة المنصورة عن تأثير برامج التجميل على المراهقات

الإثنين 25/يوليو/2022 - 08:13 م

حصلت الباحثة راجية عبد الله على درجة الماجستير في الإذاعة والتليفزيون من كلية الآداب جامعة المنصورة بتقدير ممتاز.

وجاء الرسالة بعنوان "تأثير برامج التجميل بالفضائيات المصرية على المراهقات المصريات، وجاءت لجنة الإشراف والحكم من الأستاذ الدكتور محمود حسن إسماعيل أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والأستاذ حسن محمد علي أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، ودكتورة نهلة الحواراني أستاذ العلاقات العامة بكلية الآداب جامعة المنصورة، ود. ولاء إبراهيم حسان مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة.