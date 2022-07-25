التموين: استمرار تسجيل رقم المحمول دون توقف

الإثنين 25/يوليو/2022 - 08:02 م

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إنه في إطار ضبط قواعد بيانات مستحقي الدعم يتم تسجيل رقم المحمول الخاص بأصحاب البطاقات التموينية، بشكل مستمر دون توقف، نظرا لأهمية هذه العملية.

وتستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طلبات تحديث رقم المحمول الخاص بأصحاب البطاقات التموينية، وذلك عبر المنصات الإلكترونية، أو عن طريق المكاتب التموينية حتي نهاية مواعيد العمل الرسمية.

ويمكن لصاحب البطاقة التموينية، القيام بتسجيل حساب شخصي على منصة مصر الرقمية، وهذا الإجراء يعد بمثابة تسجيل رقم المحمول و ربطة بالبطاقة التموينية على قاعدة بيانات مستحقي الدعم.

كما يمكن لصاحب البطاقة التموينية، أن يقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني دعم مصر، برقم البطاقة التموينية، ثم القيام بتسجيل رقم المحمول الخاص به، و المسجل باسمه بإحدى شركات المحمول الأربعة.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحديث رقم المحمول لكل من تلقى رسالة تحذيرية ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، وذلك في إطار ضبط قاعدة بيانات مستحقي الدعم، وربط كل بطاقة تموينية برقم محمول مسجل باسم صاحبها في إحدى شركات المحمول.

واستثنت وزارة التموين و التجارة الداخلية كبار السن ممن تجاوز الـ65 عاما من عملية تسجيل رقم المحمول، على أن يقوم المستفيد التالي لرب الأسرة بالبطاقة بعملية تسجيل رقم المحمول الخاص به، و كذلك تم استثناء اسر السجناء.

ونستعرض طريقة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر لتحديث بطاقات التموين، ولا يتطلب هذا الإجراء سوي الاتصال بشبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت) وتجهيز رقم البطاقة التموينية، ورقم المحمول المسجل في أي من شركات المحمول الاربعة باسم صاحب البطاقة التموينية، ثم اتباع الآتي:

1- قم بالدخول أولًا إلى موقع دعم مصر من هنا HTTPS://WWW.TAMWIN.COM.EG/

2- اضغط على «تسجيل رقم المحمول» وسجل رقم البطاقة التموينية الخاصة بك والمكون من 12 رقم.

3- ستظهر لك خانة بها الاسم الكامل لصاحب البطاقة التموينية وبجوارها خانة لتسجيل رقم المحمول، دون رقمك المسجل باسم صاحب البطاقة في شركة المحمول.

4- اضغط على مربع تاكد من رقم المحمول.

5- ستظهر لك رسالة جاري فحص الطلب.

حتى يتأكد صاحب البطاقة التموينية، من قبول رقم المحمول الذي قام بتسجيله، لتحديثى البطاقة التموينية، عبر أحد الطرق الثلاثة، ينتظر لمدة 48 ساعة، ثم يقوم بالدخول مجددا على موقع دعم مصر، ويقوم بإدخال رقم البطاقه التموينية، وفي حالة قبول رقم الموبايل، ستظهر له رسالة تم قبول رقم المحمول، كما أن المواطن يمكنه التاكد من إتمام تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر، لتحديث بطاقات التموين، بصرف حصته من الخبز المدعم بعد 48 ساعة من عملية التحديث ، والتأكد من اختفاء الرسالة التحذيرية الموجودة أسفل بون صرف الخبز.