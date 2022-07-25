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الإثنين 25 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

المؤشر الرئيس لبورصة تونس ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.2 بالمئة، ليصل عند 02ر7669 نقطة.
وبلغ حجم الأموال المتداولة 14 مليون دينار تونسي أي بنحو 4.42 ملايين دولار أمريكي.

بورصة تونس ارتفاع