المؤشر الرئيس لبورصة تونس ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

الإثنين 25/يوليو/2022 - 06:14 ص

أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.2 بالمئة، ليصل عند 02ر7669 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 14 مليون دينار تونسي أي بنحو 4.42 ملايين دولار أمريكي.