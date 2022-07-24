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الأحد 24 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رسالة ماجستير عن "إزاحة الارتباط بالبروتين للأدوية" بكلية الصيدلة جامعة القاهرة

البوابة نيوز
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حصلت الباحثة  رحاب جمال على درجة الماجستير في الكيمياء الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

وجاءت الرسالة بعنوان "دراسة إزاحة الارتباط بالبروتين للأدوية المستخدمة بشكل متزامن والمترابطة بدرجة عالية بالألبومين باستخدام تقنيات تحليلية مختلفة والإرساء الجزيئي.

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من أ. د أسماء أحمد الزاهر، أستاذ الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، مشرفا رئيسيا، وأ. د إيهاب فاروق حسن القاضي أستاذ مساعد الكيمياء الصيدلية بجامعة القاهرة "ممتحن داخلي"، وأ. م. د فاتن فاروق عبد الفتاح أستاذ مساعد بجامعة الأهرام الكندية "ممتحن خارجي". 

وأشادت لجنة المناقشة بمجمل الدراسة، بالإضافة إلى التجارب التي أجرتها الباحثة.

كلية الصيدلة جامعة القاهرة الكيمياء الصيدلية