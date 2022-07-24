تعليق محمد دنيا على احتفالية تكريم محمود ياسين بأكاديمية الفنون

الأحد 24/يوليو/2022 - 04:23 م

يقام حفل تكريم الفنان محمود ياسين، الثلاثاء المقبل، على المسرح المكشوف بأكاديمية الفنون بالهرم، ويبدأ العرض الساعة الثامنة مساءً، بحضور كل من عمرو محمود يس، والفنانة شهيرة، والفنانة رانيا محمود يس، وسيشهد الحفل عرض فيلم إمبراطور السينما عن حياة الفنان محمود يس الفيلم من تأليف محمد دنيا ومن إخراج أحمد عمر، وسيتواجد عدد أخر من الفنانيين منهم الفنانة سهير رمزى والفنانة سهير المرشدى والفنانة يسرا والفنانة بشرى والفنانة حنان مطاوع وغيرهم من الفنانيين.

وأكد المؤلف محمد دنيا في تصريح خاص لجريدة “للبوابة نيوز”: أنه فى ظل حرص الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لدعم وإعطاء كل ذي حق حقه وإحلال الفن الجيد مكان الفن الملوث، فالدكتورة إيناس هى من دعمت صناعة فيلم إمبراطور السينما ودائما داعمة لكل الخطوات والآفكار الجديدة وآيضا داعمة للشباب الصاعد بشكل ملحوظ، وأيضا هى من أعطت كل ذي حق حقه فالأستاذ محمود ياسين قدم عطاء كبير لايمكن أن ينكره أحد ،أيضا الوزيرة الدكتورة ايناس تعى دور الفن عندما يكون جيد ومثمر بل وخلاق.

والفنان العظيم محمود ياسين أعطى للفن المصرى الكثير والكثير، حيث أنك تشعر من كثرة ما قدمه للفن أنه ليس مجهود فرد وإنما كان مجهود مؤسسة كاملة فالفنان محمود ياسين كان مؤسسة حيث أنه كان قمة من النشاط الفني وكان لدية مسئولية كبيرة تجاه العمل الذى يقدمه وأيضا كان لديه تفانى ملحوظ لإخراج العمل الفنى.

وأردف دنيا: الشكر موصول للدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، على مجهودها لظهور العرض كما ينبغي.